Ученые узнали, как стиль музыки влияет на работу головного мозга

Ученые провели опыты, согласно, которым смогли определить, что музыка разных жанров по-разному может влиять на работу головного мозга. Специалисты выяснили, каким образом композиции влияют на работу мозга. В ходе исследований стало известно, что даже разные композиции одного и того же стиля воспринимаются иначе.

Специалисты выбрали 30 опытных пианистов, часть из которых играют джаз, а вторая половина специализируется на классике. Эксперты были заинтересованы в том, чтобы узнать каким образом музыканты подходят к решению двух извечных проблемы: какие клавиши нажимать и какими пальцами.

«Подопытным» была продемонстрирована анимированная рука, которая осуществляла воспроизводство очередности фортепианных аккордов. При этом воображаемый музыкант периодически допускал ошибки: нажимая не на те клавиши и неудачно подбирая нужные пальцы. Испытуемым было необходимо подражать этой руке, повторяя ее игру на фортепиано. Во время опытов энцефалограф регистрировал активность мозга музыкантов.

Опыт показал, что джазмены более сильно концентрируются на выборе правильных клавиш, а исполнители классики на аппликатуре.