В Иерусалиме туристов напугал шокирующий НЛО

Недавно в Сети появился видеоролик, который является доказательством того, что в Иерусалиме пролетал настоящий НЛО. Уфологи уже подтвердили подлинность видеозаписи.

Туристы и жители Иерусалима стали случайными свидетелями того, как в небе днем пролетел странный объект. Из-за большого здания неожиданно появился НЛО, который показался на глаза очевидцев. Туристы, у которых всегда в руках есть видеокамеры, смогли зафиксировать на видео шокирующую тарелку пришельцев.

Местные уфологи принялись изучать видеоролик, которые уже появился на видеохостинге YouTube. Специалисты утверждают, что на территории Израиля пришельцы проявляют себя крайне редко.