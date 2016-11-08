Пародонтит может способствовать развитию рака

Финские ученые пришли к заключению, что пародонтит имеет возможность спровоцировать развитие рака.

Эксперты из университета Хельсинки опубликовали отчеты исследования в издательстве International Journal of Cancer. Основываясь на результатах десятилетнего исследования 68 взрослых людей с различным состоянием здоровья ротовой полости, смертность от раковых заболеваний составила 14,45% и 11,36% для болевших пародонтитом и здоровых граждан соответственно.

Как рассказал профессор Тимо Сорса, бактерии из десен имеют возможность попасть из ротовой полости в иные части тела. Подчеркнем, что в результатах исследования британских специалистов, напечатанном на страницах издательства International Journal of Cancer. Упоминается фермент, который принимает участие в процессе размножения, это же вещество присутствует и в злокачественных раковых клетках органов желудочно-кишечного тракта.

Помимо этого, учеными было установлено, что данный фермент имеет способность подавления иммунитета человека, одновременно способствуя распространению злокачественной опухоли по организму.

Напомним, что ранее ученые рассказали о диетах, способных спровоцировать рак.