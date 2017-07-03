Ученые раскрыли тайну самого яркого космического взрыва

Группа международных ученых смогла разгадать тайну самого яркого космического взрыва за всю историю наблюдений. Об этом сообщает издание Physical Review Letters.

В ходе своего исследования ученые воссоздали мини-копию космических выбросов энергии, которая и помогла им объяснить причину взрыва GRB 080319B, который в марте 2008 года можно было заметить даже невооруженным глазом. Результаты эксперимента помогли ученым понять, что взрыв, который отчетливо наблюдался в небе на протяжении 30 секунд, произошел из-за выброса гамма-лучей.

Специалисты отметили, что один из пучков гамма-лучей мог быть направлен в сторону планеты Земля. Ученые при этом также отметили, что данные пучки частиц, которые вращаются внутри мощных магнитных полей, на самом деле испускаются черными дырами.