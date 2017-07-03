Ученые: Земля может стать непригодной для проживания

Специалисты из США и Великобритании утверждают, что через несколько веков Земля может стать непригодной для проживания людей и животных. К таким последствиям могут привести климатические изменения.

Ученые международной группы специалистов из США и Британии итоги своих исследований направили в Национальную академию наук США. По мнению исследователей, уже через 2-3 столетия Земля может стать планетой, полностью непригодной для жизни человечества и животных. Так, уверенны ученые, из-за непрекращающегося роста потребления энергии на Земле температура воздуха уже через 200-400 лет может достигнуть предельно-высоких показателей. Такая температура исключит все возможные варианты для жизни на планете как людей, так и животных.

От таких последствий Землю не спасет даже сокращение выбросов парниковых газов и снижение темпа по росту населения планеты. Также ученые предположили, что для гибели Земли существуют еще несколько сценариев.

Земля может погибнуть вместе со всем человечеством из-за астероидов, ядерной зимы и пагубных последствий создания искусственного интеллекта. По мнению специалистов, землянам необходимо просматривать все возможные сценарии катастроф и стараться предугадать их причины и последствия.