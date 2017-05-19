Ученые: Мозг женщин во время секса не отключается

Ученые из Университета Макгилла в Монреале выяснили, что у женщин во время секса мозг не отключается. Исследователи намеревались узнать, в чем заключаются различия между мужчинами и женщинами в состоянии возбуждения.

Во время своего исследования специалисты использовали МРТ, при помощи которой они регистрировали активность мозга в момент демонстрации роликов эротического содержания. Как выяснилость, активность мозга у женщин в момент возбуждения гораздо выше, чем у мужчин.

В ходе своего исследования ученые также подтвердили, что сапиосексуальность вызывает более сильное возбуждение как у мужчин, так и у женщин. Согласно представленной статистике, сапиосексуалом может являться 1 человек из 10.