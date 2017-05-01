Ученые "научили" иммунитет бороться с раком и последствиями химиотерапии

Ученые из Германии завершили исследования, которые указали на секрет «тренировок» иммунной системы с помощью клеток, появляющимся перед лейкоцитами. Так, при онкоболезнях теперь можно в несколько раз повысить эффективность химиотерапий.

Ученые проанализировали наследственную иммунную систему, которая еще называется врожденной. В ней исследователи отметили способность гораздо эффективнее оказывать борьбу патологиям, которые уже появились в организме человека. При сравнении таких патологий раковые заболевания не идут по такой же аналогии.

Онкоболезни приводят к неуправляемому росту клеток, которые впервые приводят к таким последствиям в организме. Ученые провели «тренировку» иммунной системы при помощи использования специальных клеток, из которых появляются белые кровяные тельца.

В итоге, ученым удалось увеличить результативность «памяти» организма бороться с клетками патологичекого характера. Наследственный иммунитет, который прошел «тренировку», может быть первоначальной преградой для распространения болезней. Более того, большинство негативных эффектов побочного характера от химиотерапии могут исчезнуть и не проявляться уже после первого этапа лечения.