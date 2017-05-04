В Китае найден динозавр, напоминающий попугая и ворону

Археологи во время раскопок в Китае обнаружили останки неизвестного ранее вида птицеподобных хищных динозавров. На голове у обнаруженного динозавра был гребень, а на шее - радужное оперение.

Как отмечается, данные динозавры проживали на Земле более 160 миллионов лет назад. Палеонтологи пришли к выводу, что при помощи своего радужного оперения, динозавры привлекали партнеров для спаривания. В ходе анализа полученных останков ученые установили, что динозавры были маленькими, они достигали всего лишь 40 см в длину, а весом не более 500 грамм.

Самое интересное то, что цветными были перья только на шее и голове динозавров, основная же часть оперения была черного цвета. Из-за этого ученые сравнили динозавра с попугаем и вороной.