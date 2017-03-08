Ученые смогли измерить человеческую мудрость

Ученые из Университета Калифорнии в Сан-Диего создали специальную шкалу, которая способна провести оценку человеческой мудрости. Данная система получила название SD-WISE.

Для своего нового исследования специалисты пригласили около 500 добровольцев в возрасте от 25 до 104 лет, которым предлагалось ответить на несколько вопросов. Все вопросы касались различных свойств человека - физических, когнитивных, психологических и социальных аспектов человеческой жизни. Ответы на данные вопросы помогли ученым обобщить свойства социального поведения респондентов, их эмоционального самоконтроля и самопонимания, терпимости, а также способности переживать неопределенность в жизни.

Как сообщается, у шкалы SD-WISE существуют и недостатки. Отмечается, что обобщенные результаты теста сложно проверить каким-то другим способом. Помимо этого, данный тест предполагает, что существуют какие-то общие свойства мудрости, хотя для каждого человека понятие мудрости различается.