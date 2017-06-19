Раскрыли вековую тайну древнегреческих мумий

Специалистам из Манчестерского института в Великобритании удалось с помощью ДНК анализа выяснить, что мумифицированные древнегреческие сановники, найдены больше ста лет назад в одной гробнице, не являлись полными братьями. Отчет опубликуют в феврале в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.

Сейчас речь идет о двух мумиях, которые найдены в Египте в 1907 году неподалеку населенного пункта Рифех. Они лежали в одной гробнице, которую датировали периодом XII династии (1985-1773 годы до нашей эры). Необычная находка сразу же породила споры.

В гробнице также были обнаружены документы, в которых указывалось, что мать обоих погребенных мужчин по имени Хнум-Аа. Имени отца в документах не указали. Больше чем за сто лет удалось только выяснить, что он был провинциальным правителем.

На протяжении многих лет считали, что погребенные мужчины - это родные братья. На момент смерти, причину которой так и не установили, одному из мужчин было около 40 лет, а второму - около 60 лет.

Тест ДНК, образец которого специалисты отобрали из зубов мумий, показал, что у мужчин была одна мама. Однако отцы у них оказались разными.

Это факт и поясняет, почему в документах указывали только одну мать без отца. Однако вот уже более ста лет мужчин называют "Два брата". И новые исследования подтвердили справедливость этого названия, хоть и настоящими родными братьями мужчины не являются.