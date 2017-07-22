Над Шотландией зафиксировали загадочный разноцветный НЛО

Несколько дней назад на территории Шотландии местные жители могли наблюдать один из самых задачных НЛО, которые когда-нибудь фиксировали уфологи. Речь идет о инопланетном корабле, который способен менять свой цвет.

В шотландском городе Глазго местный житель Ян Эндрю смог снять на видео своего телефона необычный объект, который долгое время находился в небе. При этом очевидцы массово сообщали о том, что НЛО точно стоял на месте и при этом менял свой цвет. Стоит отметить, что ранее уфологи не замечали такой способности у летающих тарелках.

Пользователи Сети были поражены увиденным и предположили, то пришельцы даже начали атаковать Шотландию. Однако также нашлись и те интернет-пользователи, которые посчитали, что видео является простым монтажом.