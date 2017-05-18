Специалисты выяснили, какие позы в сексе являются самыми "нервирующими"

Специалисты из США провели исследования, согласно которым выяснили самые «нервирующие» позы по мнению респондентов. На щекотливые вопросы отвечали порядка 1000 человек. О результатах сообщает издание Daily Mail.

Эксперты из США выяснили, какие позы в сексе наиболее неприятны для партнеров, и определили те, в которых они могут чувствовать себя максимально комфортно. Данные были получены благодаря опросу, в котором участвовали 1000 человек, реди которых были не только граждане Америки.

Так, стало ясно, что больше всего партнеры боятся позы "69", в ходе которой партнеры одновременно совершают оральные ласки для друг друга. При этом, больше эта поза неприятна женщинам, и меньше половины мужчин высказали такую же позицию. Кроме того, большую часть и мужчин и женщин пугают мысли об анальном сексе.

Наиболее благоприятными позами для сексуальных сношений и мужчины и женщины назвали миссионерскую позу, а также позицию "наездницы". При этом эксперты все же настоятельно советуют менять позы и пробовать новые со своим партнером, чтобы сексуальная жизнь не наскучила обоим.