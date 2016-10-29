Ученые "воскресили" ДНК человека, который умер порядка 200 лет назад

Ученые из Исландии сумели "воскресить" ДНК человека, который умер порядка двухсот лет назад. Манипуляция удалась благодаря генетическим образцам, взятым у его потомков, живущих в настоящее время.

Группа ученых из Исландии совершила большой шаг вперед в области науки, а конкретнее, в исследовании ДНК. О результатах их исследований рассказал Агнар Хельгасон, под руководством которого они трудились. Ученый дал интервью для корреспондентов зарубежного научного издания Nature.

По словам Хельгасона, он со своими коллегами добился того, что восстановил ДНК человека, который жил еще порядка двухсот лет назад в Исландии. Он был единственным переселенцем из Африки, жившим в то время, так что нет сомнений, что сейчас на острове живут его потомки. Его ДНК удалось восстановить благодаря генетическим образцам, взятых у его потомков, с которыми он связан по материнской линии. В результате им удалось воссоздать практически точный образец. На основе этих исследований ученые заявляют, что могли бы "воскресить" ДНК любого исторического деятеля, если будет известно достаточно информации о его потомках.