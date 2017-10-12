Исследователи выяснили, что Ген Wnt вылечит паралич после тяжелой травмы

Специалисты из США, предоставляющие университет медицинских исследований Файнстина Манхассет, в компании с Оной Блум заявили, что ген Wnt вылечит паралич после тяжелой травмы спины.

Научную работу они опубликовали на страничке Scientific Reports. Со слов Оны Блум, уже на протяжении многих лет известно, что серьезные травмы позвоночника обыкновенной рыбы миомы залечивается резко, однако на тот момент не было известно, какой конкретной ген отвечает за исцеление.

В ходе научных исследований специалисты выяснили все составляющие восстановительного процесса, что может позволить обнаружить последовательность ДНК, который отвечает за восстановление спинного мозга. Ген Wnt не является генератором регенерации ткани, он включает цепочку из FOXC1, LEF1 и NFKB1, которые, способны активизировать остальные гены в нейронах и вспомогательных тканях. Отмечается, что геномная карта этих участков на 96 процентов похожа с человеческой.

Ранее стало известно, что ученые научились восстанавливать кору мозга с помощью стволовых клеток.