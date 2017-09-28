Уфологи: К Земле на огромной скорости приближаются три огромных НЛО

Уфологи завили, что к Земле на большой скорости приближаются три больших НЛО. По словам экспертов, каждый из летающих объектов в длину может достигать 240 километров.

Многие уфологи утверждают, что за выведением большого количества спутников на орбиту кроется тайна. Так, приверженцы теории о заговоре мирового правительства против человечества Земли утверждают, что к планете приближаются огромные НЛО.

При помощи спутников власти и ученые планируют окружить Землю «стеной», которая обезопасит планету от пришельцев. Как утверждают уфологи, Земля действительно находится в опасности. Так, уже в ближайшие дни к планете могут приблизиться три огромных НЛО, что скрывается за кораблями пришельцев – уфологи не предполагают.

По мнению уфологов, гигантские НЛО имеет длину в 240 километров каждый. Помимо этого, эксперты по внеземным цивилизациям уверяют, что пришельцы гораздо умнее землян и спутники их остановить не смогут.