Уфолог: Пришельцы изменят Землю своими новыми технологиями

Знаменитый охотник за НЛО Ян Харзан в течение многих лет фиксировал и анализировал все известные случаи появления кораблей пришельцев на Земле. В результате он выяснил, что инопланетяне обладают уникальной технологией, которая способна изменить всю Землю.

Уфолог Ян Харзан сообщил, что наблюдает за передвижениями НЛО с 1969 года, и может с уверенностью утверждать, что люди не одни живые гуманоиды на планете. По словам специалиста, пришельцы имеют сверхсовременные технологии, и если человек освоит данные знания, то сможет полностью изменить Землю.

Ян Харзан рассказал, что инопланетяне используют для своих НЛО «новую энергию», которая имеет свойство не заканчиваться. Подобный прорыв способен в корне изменить жизнь на Земле.