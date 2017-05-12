Вулканологи описали крупнейшую подводную катастрофу в истории

Вулканологи Австралии описали крупнейшую подводную катастрофу в истории. Ученые считают, что ничего подобного в мире не было последние 100 лет.

Исследователи определили мощность самого мощного извержения подводного вулкана на планете. Их данные повергли вулканологов в шок, ведь эта катастрофа могла привести к ужасным последствиям.

Известно, что специалисты смогли при помощи новейшего регистрационного оборудования обнаружить источник и установить размеры подводного кратера. По словам ученых, выхлоп энергии был зафиксирован в 2012 году у берегов Австралии и Новой Зеландии.

Обнаружился поверхностный морской слой пемзы, который простирался на огромную территорию, сопоставимую с площадью Белгородской области. Источник извержения находился на глубине 1,2 километра от поверхности океана. Кальдера подводного вулкана достигала в диаметре 4 километров. Из котловины выглядывало около 14 отверстий, из которых и происходил выброс газов и пламени.

Сообщается, что извержение вулкана Гавр стало самым сильным за всю историю наблюдений.