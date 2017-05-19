Робота-ребенка из фольги заставили вдыхать пыль на ковре

Робота-ребенка из фольги заставили ползать на четвереньках и вдыхать пыль на ковре. Результаты экспериментов ученых из США и Финляндии представлены общественности.

Исследователи захотели проверить экспериментальным наглядным образом, насколько много вредных веществ вдыхает малолетний ребенок, находясь всего в нескольких сантиметрах от поверхности пола.

Сообщается, что для этого эксперимента ученые соорудили специальных роботов, чье механическое тело было обернуто фольгой. По замыслу исследователей, машина должна имитировать поведение во время бодрствования и игр маленьких детей. Робот-ребенок сделал несколько попыток и результаты оказались ошеломляющими.

Оказалось, что обычный младенец вдыхает примерно в четыре раза больше вредных веществ, пыли и иных частиц, которые содержатся постоянно на напольных покрытиях, чем взрослые люди на уровне своего роста.

Ученые считают, что при частом вдыхании этих вредных взвесей, у ребенка может развиться аллергия или иное хроническое заболевание.