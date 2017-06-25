Искусственный разум смог превзойти интеллект человека

Компания из поднебесной Alibaba Group создала прототип искусственного разума, который впервые за все время превзошел человеческий разум в осознании прочитанного материала. Данное заявление было сделано в пресс-центре компании.

Программа продемонстрировала свои возможности во время прохождения тестирования, которое было разработано Стэнфордским университетом. Искусственный разум впервые за все годы опытов смог превзойти ранее достигнутые рекорды человека. Так, наиболее лучший результат, которого когда-либо достигал человек, составляет 82,3 балла, в то время как программа смогла набрать 82,4.

Представители компании подчеркнули, что искусственный разум, созданный коллегами из Microsoft, смог справиться с поставленной задачей еще лучше, получив 82,7 балла. Но так как это произошло на день позднее, то именно Alibaba Group будет отмечена в истории как компания, чей искусственный разум смог впервые превзойти результаты человека.