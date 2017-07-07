Учёные: Бактерии кишечника контролируют активность генов

Британские учёные установили, что бактерии, обитающие в человеческом кишечнике, могут контролировать активность генов. О научном открытии пишет издание New Atlas.

Исследования показали, что некоторые микроорганизмы вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, переваривая фруктовые и овощные остатки, которые поступают в кишечник. Эти химические соединения попадают на клетки оболочки и блокируют выработку белка под названием HDAC2. Теорию подтвердил эксперимент. Лабораторным мышам давали антибиотики, губительные для кишечных бактерий. После этого показатели HDAC2 существенно повысились.

Вышеназванный белок связан с развитием рака прямой кишки. Биологи высказывают предположение, что воздействие на выработку HDAC2 также влияет на генетическую активность отдельных участков ДНК. Существует вероятность, что на основе этого наблюдения можно разработать медикаменты для лечения и предотвращения раковых опухолей в премой кишке.