Учёные нашли на Мадагаскаре самый милый вид лемуров на Земле

Учёные из проекта Global Wildlife Conservation нашли на Мадагаскаре новый вид карликовых лемуров, которых признали самым милым видом на Земле. Об этом организация рассказала через аккаунт в Twitter.

Животные получили название: гномы-лемуры Гровса, его посвятили имени Колина Гровса, скончавшегося в прошлом году биолога-антрополога. Исследователи подчеркивают, что новые представители являются самымы миниатюрными среди всего семейства. Длина их тела составляет лишь 17 сантиметров. Однако при этом зверьки обладают 28-сантиметровы пушистым хвостом. Его мех на конечностях, голове и спине имеет красновато-коричневый окрас, вокруг глаз имеются также коричнево-черные кольца. Первооткрыватели сразу же отметили привлекательный внешний "гнома".

Крошечные лемуры Гровса обитают в двух национальных парках: Раномафана и Андрингитра. Они расположены в юго-западной части острова и входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.