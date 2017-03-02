Учёные определили новых разносчиков потенциально опасных "супербактерий"

Британские учёные определили, что серферы могут быть новыми потенциально опасными разносчиками "супербактерий". Своё открытие они изложили в журнале Environment International.

Исследования группы из университета Эксетера показывают, что в организме людей, увлекающихся сервингом, в три раза чаще обнаруживают бактерии, которые не реагируют на антибиотики. Они призвали человечество оценивать риски, связанные с популярным видом спорта, и принимали меры для защиты здоровья как своего, так и окружающих. Эта же функция должна лечь на плечи представителей власти и пляжного руководства. При этом авторы работы не стремятся полностью прекратить серфинг, который считают хорошим занятием для поддержки хорошего физического и психического состояния.

За последние годы медики все чаще замечают проявления "супербактерий", которые оказывают сопротивление одному или нескольким видам антибиотиков. Некоторые из таких микрорганизмов способны вызывать инфекции и опасные патогены, например - золотистый стафилококк или пневмококк. Существует угроза того, что радикальные медикаменты окажутся бессильными.