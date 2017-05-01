Учёные перечислили главные научные открытия 2018-го

Учёные составили перечень главных научных открытий, которые, вероятно, сделают в 2018 году. Их слова приводит издание VistaNews.

Специалисты считают, что наиболее выдающиеся достижения придутся на долю астрономов и медиков. В марте американцы запустят в космос первую обсерваторию, которая займется поиском экзопланет по изменениям отблесков звезд. В июле NASA доставит в космос аппарат Parker Solar Probe, который пролетит на рекордно близком расстоянии к Солнцу - всего 6 миллионов километров, зафиксирует движение тепла и энергии через корону материнской звезды и соберет образцы с внешних слоёв атмосферы. А представители американской компании New Shepard готовят к запуску первый туристический корабль на шесть человек, которые смогут на 11 минут посетить суборбитальное пространство в 100 километрах от Земли. Virgin Galactic также намерена покорять эту область с ракетопланом VSS Unity. КНР собирается в конце года дать старт аппарату "Чанъэ-4", который отправится к обратной стороне Луны и высадит там семена картофеля, а также яйца шелкопрядов.

В области медицины Китай трудоустроит робота-врача Xiaoyi, в 2017 сдавшего экзамен на лицензию. В Италии собираются впервые пересадить голову живому человеку. Genomics England завершает сбор генетической информации, которая позволит выявить предрасположенность к раку.