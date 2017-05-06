Ученые: Беременность негативно сказывается на памяти

Беременность негативно сказывается на памяти и других когнитивных способностях женщины. К таким выводам пришли ученые из Австралии.

Исследователи австралийского университета провели ряд научных работ с беременными женщинами. В итоге выяснилось, что уникальное состояние организма женщины в этот период может воздействовать на работу мозга. В частности негативные действия фиксировались на всем сроке беременности испытуемых.

Исследователи нашли нарушения у беременных при чтении, они часто забывают, куда положили ту или иную вещь, а также могут запутаться в разговоре и забыть суть. Такие отклонения подтверждены были в 75 процентах случаев. Для этого потребовалось провести порядка двадцати независимых экспериментов.

Специалисты ранее обнаружили, что в эти месяцы в мозгу женщин уменьшается на время количество серого вещества. Существуют предположения, что оно используется для поддержания и развития плода. Впрочем, ученые также заявили, что эти изменения могут заметить только в ближайшем круге беременной женщины.