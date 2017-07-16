Специалисты NASA представили телескоп James Webb на видео

Специалисты из американского агентства NASA решила продемонстрировать на видео широкой публике свое грандиозное изобретение - телескоп James Webb. До этого космический аппарат уж прошел все необходимые испытания.

На YouТube-канале NASA появился новый видеоролик, который наглядно демонстрирует масштабный телескоп James Webb во всей его красе. По словам технологов. Аппарат уже прошел все положенные испытания и теперь из Хьюстона отправиться в американский штат Калифорния, где и будет находиться до своего полета в космос.

Ученые утверждают, что телескоп является очень выносливым и способен выдерживать жесткую космическую среду. Запуск James Webb планируется американскими учеными в следующем году.