В Египте найден уникальный метеорит «Гипатия». Подобных химических соединений нет больше нигде в Солнечной системе.

Более двадцати лет назад специалисты из ЮАР нашли на просторах Египта метеоритный обломок. С тех пор над ним было проведено немало экспериментов. Ученые тщательно выясняли состав пришельца из дальнего космоса и теперь результаты исследований были опубликованы в научном издании.

Известно, что метеорит, которому было присвоено имя «Гипатия», скорее всего, прилетел из-за пределов Солнечной системы. Он является старше родной звездной системы, поскольку содержит в своем составе такие редкие химические элементы. Их сложно встретить в чистом виде в ближайшем космосе.

К примеру, камень содержит чистый алюминий. Он может образоваться только в особенных условиях и его почти не найти в Солнечной системе. Существует версия, по которой метеорит является частью ядра кометы. Она образовалась в очень холодной среде космоса, а затем при падении почти полностью уничтожилась.