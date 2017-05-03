Два НЛО пролетели перед камерами в прямом эфире телеканала KOIN 6

Два необычных ярких летающих объектов пролетели в прямом эфире американского телеканала KOIN 6. Зрители были шокированы происходящим, а ведущие новостей даже не заметили за спиной НЛО.

В штате Орегон в городе Портленде произошел необычный случай, который был связан с комическими аппаратами пришельцев. Во время прямой трансляции новостей за спиной у теледикторов пролетели два ярких загадочных объекта, которые и привлекли внимание американских телезрителей. В сети сразу же стали обсуждать паранормальное явление.

Уфологи отметили, что в кадр попали именно НЛО, так как они меняли траекторию своего движения. Некоторые из интернет-пользователей посчитали, что в эфире показались огни из улицы.