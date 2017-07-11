В МГУ намерены открыть факультет по изучению мозга

В МГУ намерены открыть новый факультет по изучению головного мозга. О таких планах университета рассказал ректор Виктор Садовничий.

В Москве состоялись дни открытых дверей для абитуриентов и школьников в МГУ имени Ломоносова. Во время встречи с будущими студентами ректор учебного высшего заведения Виктор Садовничий заметил, что ВУЗ намерен активно развиваться.

В текущем году появится сразу два новых направления развития и изучения. Предполагается, что в МГУ откроет свои двери факультет, занимающийся изучением работы головного мозга. Там научный и преподавательский состав будет проводить когнитивные исследования. Также в этом году должна заработать на полную мощность антидопинговая лаборатория.

В новом учебному году намерены в стенах одного из главных вузов России проводить дополнительные исследования в области космоса и биологии. В связи с этим предполагается открыть новую программу для магистров.