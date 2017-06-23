Жители Техаса шокированы появлением страшного НЛО в виде большой мясорубки

Жители Техаса шокированы появлением 12 января страшного НЛО в виде большой мясорубки. Очевидцы отметили, что космолёт ненадолго завис в небе, а потом быстро пропал, по всей видимости, скрывшись в телепорте, по информации VladTime.

Интернет-пользователи заявили, что НЛО представляло собой комбинацию из несколько кораблей. Они заявили, что инопланетяне куда-то двигались организованной группой – возможно, в военных или разведывательных целях. Ролик, где зафиксировали НЛО, очевидцы выставили на видеохостинг YouTube.

В настоящее время его посмотрели уже тысячи людей. Некоторые начали сомневаться, действительно ли на видео НЛО, посчитав, что странную «мясорубку» наложили на виды Техаса отдельным кадром. Специалисты по инопланетным явлениям ролик пока не прокомментировали.