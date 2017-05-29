Ученые: Частые занятия сексом помогут справиться с "новым гриппом"

Частые занятия сексом помогут людям лучше справиться с новым гриппом Aussie Flu (H3N2), который широко распространился в последнее время. Об этом со слов учёных пишет издание The Sun.

Медицинские эксперименты доказали, что половые акты более двух раз в неделю способствуют на 30% более интенсивной выработке иммуноглобулина А, который помогает человеческому организму побороть недуг. В дополнение к насыщенной интимной жизни станут полезными природные средства, повышающие иммунитет. В частности, хорошим подспорьем станет полноценный сон, массаж и чтение. Специалисты предполагают, что секс частично можно заменить другими физическими нагрузками.

Aussie Flu (H3N2) начал распространяться по Земле из Австралии, где этой зимой уже зафиксировали случаи летального исхода. Согласно онлайн-сервису FluSurvey, около 4,5 миллионов человек стали жертвами вируса. Его симптомы считаются одними из самых тяжелых за последний десяток лет. Наибольший риск грипп представляет для пожилых людей, астматиков, страдающих сердцем и новорожденных.