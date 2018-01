Учёные: Сноубордисты травмируются чаще лыжников

Учёные из Брауновского университета в США обнаружили, что сноубордисты травмируются чаще, чем лыжники. Исследования они опубликовали в интернет-издании Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons.

Группа специалистов, возглавляемая Бреттом Оуэнсом, изучили медицинские работы, связанные с этой причиной травм за период 1989-1999 годов. За десяток лет количество неудачных спусков увеличилось с 4% до 56%. При этом эктрималы, отдающие предпочтение сноуборду, получают повреждения в три раза чаще, чем горнолыжники.

Как отмечают исследователи, 88% летальных случаев составляют различные травмы головного мозга. В 15% катающиеся умирают после повреждений головы, 17% - спины, 11% - плечевого пояса. Чтобы максимально обезопасить себя от подобного исходы, авторы призывают посетителей горнолыжных курортов тщательно подбирать обувь и отдавать предпочтение мягким моделям, которые несут меньший риск перелома голени. При этом они также рекомендуют использовать современную технику, позволяющую следить за показателями езды, а также не брезговать защитой.