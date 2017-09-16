Уфологи: 14 января пришельцы захватят Землю

Уфологи утверждают, что 14 января случится самое масштабное событие Земли со времен открытия Америки, на планету нападут инопланетяне. По мнению специалистов в области НЛО и пришельцев, внеземные цивилизации воспользуются тем, что люди будут отмечать Старый Новый год.

Как сообщают уфологи, в Солнечную систему уже вошел НЛО, формой напоминающий сигару. По мнению экспертов по внеземным цивилизациям, пришельцы воспользуются временем, когда земляне примутся отмечать праздник Старого Нового года.

Однако, как отметили скептики, Старый Новый год отмечается не по всему миру. В ночь с 13 на 14 января за праздничным столом соберутся лишь жители стран из бывшего СССР, Сербии, Черногории и Македонии. Также Старый Новый год отмечают в некоторых регионах Швейцарии, Алжире, Марокко и Тунисе и в Японии. Исходя из этого списка, скептики вопрошают к уфологам и пытаются понять, чем же будут заняты другие жители стран, если пришельцы выбрали именно эту дату.

Уфологи отметили, что пришельцы разработали специальный план захвата, пример которого описан в работах Филиппа Класса. Автор утверждает, что события завтрашнего дня сравнятся по своей масштабности и важности для всего мира лишь с открытием Америки Колумбом.