Петербургский археолог празднует сотый юбилей

Археолог Любин сегодня является практикующим научным сотрудником ИИМК РАН. Ученый обрел мировую славу благодаря своим работам в области раннего и среднего палеолита на территории Кавказа. Одним из самых известных работ специалиста, является – пещера Кударо в районе Южной Осетии, где около 500 тысяч лет тому назад располагалось место стоянки древнего человека. Сегодня он празднует свой очередной юбилей.

Именинника с его праздником поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев, назвав Любина «человеком-легендой».

Медведев подчеркнул, что за годы деятельность археолога, его маршруты захвати почти все республики и края Северного Кавказа, прошли через Армению, Азербайджан и даже Африку. И повсюду это человек делал находки мирового уровня. Не переставая и сегодня работать во благо нынешней науки.

Институтом истории материальной культуры РАН 13-го числа будет организована конференция, посвященная Любину. Почетными гостями будут известные культурные деятели Культурной столицы России, а так же представители научных сообществ зарубежных стран.