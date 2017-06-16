Ученые: Дельфины раньше детей начинают узнавать себя в зеркале

В ходе проведенного исследования ученым из Хантерского колледжа в Нью-Йорке удалось выяснить, что дельфины гораздо раньше детей начинают узнавать себя в зеркале. Отмечается, что такая способность у афалин появляется на седьмом месяце жизни.

Как стало известно, наблюдения за 7-месячной самкой дельфина-афалина Бейли показали, что она начала узнавать свое отражение. Так, афалина стала часто вертеться перед зеркальной стенкой океанариума, принимать разнообразные позы, крутится вокруг себя, подплывать близко к зеркалу и на время застывать, практически касаясь глазом поверхности. Также она раскрывала рот и наблюдала, показывала язык отражению. Отмечается, что 14-месячный дельфин Фостер проявлял те же привычки, что и Бейли.

Ученым удалось установить, что навык узнавания себя в зеркале делится на три стадии, первая из которых - это знакомство с зеркалом, вторая - испытание отражения на соответствие, ну и третья - использование зеркала для изучения себя. Последняя стадия у дельфинов развивается примерно в возрасте двух лет.

По версии специалистов, что особенность дельфинов рано узнавать себя в зеркале связана с тем, что уже с первых месяцев рождения им приходится развивать социальные навыки. Таким образом, афалины рано встраиваются в группы, запоминают других дельфинов, что сказывается на развитии отдельных интеллектуальных способностей.