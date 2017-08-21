Израильские специалисты научились частично обезвреживать работу БПЛА

БПЛА стали обыденной вещью в жизни современного человека. Люди зачастую применяют их для удовольствия либо съемки красивых пейзажей с высоты птичьего полета, а порой и запечатляют сверхъестественные моменты. Однако дроны могут применяться и с целью слежения за гражданами. Поэтому израильские специалисты ведут работу по обезвреживанию их работы.

Данные аппараты в значительной роли помогают упростить слежку за человеком и его жилищем. Специалистам из Израиля удалось по сигналу, который передает беспилотник находить аппарат. Однако обнаружить, что дрон выполняет съемку - это только полдела, в разы труднее помешать ему выполнять поставленную задачу.

Для реализации этой задачи, ученые Университета имени Бен-Гуриона выдвинули версию, что необходимо применять разнообразные визуальные раздражители, тем самым повысив битрейт передачи сигнала, таким образом, ухудшив качество передаваемого материала.

В ходе экспериментов, специалисты использовали вспышки, фиксирую битрейт передачи. Было зафиксировано, что такие раздражители реально ухудшают качество передаваемого видеоматериала.