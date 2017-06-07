ТОП-5 малоизвестных фактов про Млечный Путь

Млечный Путь – галактика, в которой находится Земля, и вся Солнечная система, но учёные до сих пор обнаруживаю новые факты, заставляющие землян удивляться своему окружению.





Млечный Путь проживёт не вечность. Учёные уверены, что наступит день и галактика столкнётся с Андромедой, образовав новую сверхгалактику. Возможность, что Земля исчезнет, велика. А источник всей жизни на планете – Солнце – всего лишь одна звезда из примерно 400 миллионов похожих. Учёные уверяют, что поэтому жизнь в пределах Млечного Пути возможна.





Наша галактика со всех сторон окружена чёрной материей. По сути, Млечный путь «проник» в середину материи. Обнаружена эта особенность была в 60-х годах астрономом Верой Рубин, которая задалась вопросом: почему звёзды, покинув своё место, остаются в границах галактики. Кроме того, она стала островком в большой звёздной реке. Дело в том, что Путь поглощает множество других галактик, которые подходят слишком близко. Разорвав «гостя», Млечный Путь оставляет за ним яркий след.





Также мало кто знает, что центр Млечного Пути испускает тёплый воздух. Этот феномен назван «пузырьки Ферми» и обнаружены они были только в 2010. Причина их появления всё так же неизвестна, но учёные стараются связать её со смертью звёзд.