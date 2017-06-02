Ученые нашли то, что объединяет людей, моржей и летучих лисиц

Петербуржские ученые после долгого наблюдения за поведением взрослых особей моржей и летучих лисиц нашли сходство между поведением родителей человека и этих животных. Их объединяет то, что они все держат своих малышей слева от себя.

Несколько ученых, наблюдали за поеведением тихоокеанских моржей продолжительное время, на о. Колючин, что находится в Чукотском море, параллельно они вели наблюдение за летучими лесицами на Шри-Ланке. На такие группы животных пал выбор, в связи с тем, как проявляется забота со стороны родителей о своих чадах. И что за свою жизнь, они воспроизводят на свет только одного малыша, при этом у них остается неразрывная тесная связь. Удалось узнать, что маленькие моржи и лисички, смотрят на маму, в основном левым глазом, так, для обработки информации о распознавании социально значимых образов, у них задействовано правое полушарие. Такое сходство можно найти и у других млекопитающих. Своими наблюдениями ученые хотят получить новые данные в исследовании детского аутизма и послеродовой депрессии у мам.