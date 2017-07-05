Ученые рассказали, что в 2075 году на Землю упадет астероид-невидимка

Ученые рассказали, что в 2075 году Земля может столкнуться с астероидом-невидимкой, который уничтожит все человечество. "Невидимкой" астрономы прозвали астероид из-за черного окраса, благодаря которому его было трудно обнаружить.

Специалисты уверены, что в ближайшие 50 лет человечеству ничего не угрожает. В 2075 году астероид-невидимка, который получил название 2005 YU55, может столкнуться с Землей, уничтожив на ней жизнь. В настоящий момент данное предположение является лишь одним из возможных сценариев развития событий, так как у астрономов существует и другой вариант, подтвердить или опровергнуть который они смогут в 2029 году.

Дело в том, что астероид-невидимка через 11 лет должен будет пролететь в непосредственной близости от Венеры. Если планета окажет на 2005 YU55 сильное воздействие, то траектория его движения резко изменится и он упадет на Землю. Если этого не произойдет, то человечеству ничего не будет угрожать.