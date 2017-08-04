Ученые предположили, что редактирование генов людей может не работать

В виду открытий, произошедших в последнее время в области генетики, порой создается впечатление, что геном человека - это что-то наподобие конструктора, система, раскрытая к изменениям, без какой-либо опоры собственной устойчивости. Новые опыты вносят свою корректировку в данную точку зрения, говоря о том, что на человеке она может не сработать.

После того, как была открыта CRISPR, методика позволяющая редактировать гены, стало казаться, что сейчас она перевернет с ног на голову представления о медицине, а специалисты на ряду с врачами без труда смогут изменять геном, леча при этом все виды существующих генетических заболеваний. Такими были первоначальные планы, но CRISPR - очень сложная процедура, а при опыте на человеке и вовсе требуется сложная инженерия. К тому же специалисты из Стэнфорда узнали, что большая часть людей может иметь иммунитет к подобной методике.

Результаты опытов на данный момент находятся на стадии препринта, а это означает, что еще они не отрецензированы и тем более не опубликованы в журнале, но сама статья уже привлекла немалое внимание ученых.