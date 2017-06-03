Учены: Из-за нахождения в космосе можно ослепнуть

Специалисты из США в ходе опытов выяснили, что длительное пребывание в космосе может отрицательным образом сказаться на зрении астронавтов, а в некоторых случаях привести к полной потере зрения.

Ученые, состоящие в Ассоциации университетов, работающих над изучением космоса в Хьюстоне, США, узнали, что нахождение за пределами Земли уникальным образом влияет на сетчатку и оптические нервы человеческого глаза, словно «растягивая» их. При длительных полетах это может отрицательно повлиять на зрение, снизив его, а иногда и вовсе привести к полной слепоте. Эксперты подчеркнули, что свыше двадцати процентов космонавтов коротких и около пятидесяти процентов длительных миссий NASA имели жалобы на появление у них дальнозоркости. Ученые пока не выяснили, что именно влияет на появление данного явления, но существует предположение, что причиной может послужить раздел жидкостей внутри черепной коробки, а также давление на мозг.

Эксперты предполагают, что отсутствие гравитации может менять структуру глаз. На данный момент они не представляют, как можно с этим бороться, но тешат надежды, что исследования на МКС разрешат эту проблему.