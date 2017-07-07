Обнаружена настоящая опасность фастфуда для организма человека

Слишком большое количество употребляемого в пищу фастфуда и других различных видов жирной еды, в дальнейшем могут спровоцировать такие болезни как: аллергия, диабет и аутоиммунные заболевания.

Данные продукты необратимым образом влияют на работу иммунной системы людей. Данные изменения происходят в организме человека на уровне стволовых клеток в костном мозге, где собственно происходит их формирование, рассказала об этом эксперт Боннского университет Анетта Крист.

Напомним, что ранее специалисты установили, что употребление в пищу значительного количества жирной еды может повлиять н развитие болезни Альцгеймера. Как показали результаты одного из проведенных экспериментов фатсфуд «вынуждает» организм людей «забыть», что не так давно они уже ели.

Подобная еда, как полагают, ученые имеет возможность видоизменить белковую структуру оболочки ДНК в клетках костного мозга. Это может говорить о том, что если человек перестанет принимать в пищу вредные продукты, то испорченный иммунитет, скорее всего не сможет восстановиться.