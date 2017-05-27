В Италии запечатлели, как над морем взорвался НЛО

Глава Средиземноморского центра по изучению НЛО Анджело Карананте заявил, что в Италии запечатлено множество НЛО. Один из них удалось заснять, когда он взорвался над небольшим городом.

Сообщения о появлении НЛО стали появляться с разных уголков Италии. Кроме того, мистер Анджело заявил, что им удалось поймать пылающий в небе НЛО. По словам уфологов, он «взорвался» во время телепортации на отдалённое расстояние. Исследователи сообщили, что корабли с инопланетянами двигались на большой скорости вдоль побережья Италии. Один из них заметили, когда он приземлялся прямо в Средиземноморье.

Стоит отметить, что момент взрыва другого НЛО запечатлели в центре государства. Уфологи, включая Скотта Уоринга, заявили о подлинности снимков и попросили учёных проверить данные о полётах неизвестных объектов над югом Европы. Анджело уточнил, что НЛО летали группами и в основном они не спускались ниже 50 метров над уровнем моря.