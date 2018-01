Учёные анализировали историю из-за психики Трампа

Учёные анализировали историю из-за психики нынешнего лидера США Дональда Трампа. Как сообщает VladTime, она показалась им нездоровой, потому было решено изучить, не было ли расстройств у других президентов.

В 2006 году Марвин Шварц опубликовал свой труд Mental Illness in U.S. Presidents Between 1776 and 1974. По итогу данного исследования, больше половины американских президентов действительно имели нарушения психики. Однако тогда труд специалистов не заинтересовал. С другой стороны, наблюдая за Дональдом Трампом, эксперты решили снова присмотреться к историческим персонам.

Учёные подчёркивают, что их целью не является очернение имени лидера США или того, что вообще представляет собой американская политика. Главное – определить, по какой причине избиратели отдают свои голоса за личностей, у которых психика не совсем здоровая, что именно привлекает их в них.