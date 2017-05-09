Ученые составили карту досягаемости городов мира

Ученые составили карту мира с отмеченной на ней досягаемостью городов. Такая карты позволит определить время, которое необходимо затратить на преодоление определенного маршрута до близлежащего населенного пункта.

По данным ученых, люди, которые живут за городом, для получения определенных услуг должны отправляться в крупные населенные пункты. Карта показывает, как далеко расположены маленькие населенные пункты от городов и сколько времени необходимо тратить на перемещение между этими пунктами.

Для расчета времени, необходимого для преодоления пути, ученые проанализировали уровень инфраструктуры, плотность населения и другие факторы. По словам ученых, путь следования зависит не только от фактического километража, но и от загруженности дорог, количества перекрестков, переходов и прочее.

Помимо этого, важное внимание на карте уделили проблеме вырубки лесов. По словам ученых, люди смогут проанализировать местность и понять, как стоит прокладывать маршруты, чтобы избежать уничтожения леса. Таким образом, с новой картой человечество сможет планировать расположение новых объектов инфраструктуры с учетом данных о лесах, природе и досягаемости до него из других населенных пунктов.