Ученые поняли, как замедлить старение мозга

Ученые поняли, как можно замедлить старение мозга. По их словам, для этого нужно поставить блок на белок VCAM1.

Ученые из Стендфордского университета, который расположен близ города Пало-Альто (США), рассказали о способе замедлить старение мозга. Их аргументированная статья находится на сайте агентства Biorxiv. Чтобы прийти к своим выводам, ученые провели эксперимент на грызунах, переливая им кровь и наблюдая за процессами, которые в это время и после происходят в их мозге.

Их дальнейшие исследования показали, что после процесса переливания плазма блокировала белок VCAM1. Результат, к которому стремились ученые, был достигнут, однако у молодых мышей переливание дало негативную отдачу. Мозг стал показывать сбои в работе, на нем происходили воспаления, а также он отказывался производить новые нервные клетки.

Старые особи восприняли эксперимент более спокойно. Исходя из этого ученые хотят дальше исследовать эту область, чтобы понять, как можно усовершенствовать эту процедуру.