Ученые научили бактерий окрашивать джинсы

Американские ученые смогли разработать способ окрашивания ткани в синий цвет при помощи генномодифицированных бактерий. Этим занимались исследователи из университета Калифорнии в Беркли.

Так, ученым удалось заменить процессы химического синтеза индиго на более экологичные, восстановив путь синтеза из растений в бактериях. В ходе своего исследования, ученые сгенерировали образец кишечной палочки, которая входит в основу красителя. После этого специалисты вырастили несколько литров культуры этой бактерии.

Исследователи обработали этим раствором ткани, они окрасились после того, как побывали некоторое время на воздухе. Ученые отметили, что после стирки в стиральной машинке краска не стерлась и цвет остался точно таким же.

Стоит отметить, что такой процесс окрашивания джинс довольно дорогостоящий, однако со временем ученые намерены добиться снижения себестоимости данного метода.