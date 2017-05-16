Ученые выяснили, что может находится в секретной комнате пирамиды Хеопса

Тридцатиметровые пустоты в пирамиде Хеопса, исследователи обнаружили в ноябре, они могут содержать в себе трон, который сделан из метеоритного железа. С соответствующими предположениями выступил ученый астрофизик из Италии Джулио Магли.

По мнению специалиста, пустоты вряд ли могут оказаться ошибкой, допущенной при создании пирамиды, или несут архитектурную функцию. Он поясняет, что создания подобных полостей должно быть объяснение, связанные с египетской мифологией. В частности, он отмечает, что в старинных текстах писали, что после кончины фараон должен сесть на трон? сделанный из железа, и пройти через врата и подняться к звездам.

Исследователь отметил, что в пирамиду встроены четыре воздуховода, через который дух мертвого фараона мог "выйти наружу". Проход ведется по направлению к северу, и заканчивается замкнутой дверью, за которой, по мнению Магли, и находятся найденные пустоты вместе с тем самым троном.

Ранее сообщалось, что ученые наткнулись на секретную комнату в самом центре пирамиды Хеопса. Находка была обнаружена благодаря исследований памятника с помощью космических лучей.