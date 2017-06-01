В Краснодарском крае очевидец заснял на смартфон НЛО вместе с пришельцем

Жителю Краснодарского края удалось зафиксировать на камеру своего смартфона НЛО с пришельцами. Короткий ролик очевидец показал уфологам, которые назвали его фэйком.

Как сообщает VladTime, очевидец увидел некий округлый предмет, который находился на земле. Он сразу же схватил свой смартфон и стал снимать происходящее на видео. Ему удалось запечатлеть фигуру, приближающуюся к летающей тарелке. Мужчина принял его за пришельца, который вернулся на свой корабль. После того, как инопланетное существо запрыгнуло в тарелку, закрылся трап и пришелец вместе с НЛО улетел в неизвестном направлении.

Данный ролик очевидец решил продемонстрировать уфологам, которые не разделили мнения пользователей соцсетей, заявлявших, что мужчина заснял настоящее НЛО и пришельца. Специалисты отметили, что если внимательно просмотреть ролик, то сразу можно заметить, что это фэйк, причем довольно некачественный.