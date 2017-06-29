Сельские девушки раньше лишаются невинности, чем городские сверстницы - Ученые

Девушки из сельской местности вступают в интимные связи раньше и рожают больше по сравнению с городскими сверстницами. Об этом рассказали ученые.

Специалисты из американского Центра по контролю и профилактике (CDC) пришли к выводам, что сексуальная жизнь женщин из деревень значительно выше, по сравнению с городскими дамами. Девушки из глубинки начинают вести половую жизнь раньше, чем их ровесницы из города, а также чаще пользуются современными способами контрацепции.

Эксперты, изучившие медицинские данные более девяти тысяч американских женщин, пришли к выводу, что процент интимной связи в деревнях намного выше по сравнению с городом. Специалисты выяснили, что практически 80% девушек неоднократно занимались любовью до 18 лет, а средний возраст потери невинности составил 16,6 лет.