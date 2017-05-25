Ученые рассказали, какие продукты защитят от рака

Ученые из института Бабрахама в Великобритании составили перечень продуктов, которые способны предотвратить развитие рака. Отмечается, что продукты с содержанием клетчатки способны заставить организм человека вырабатывать вещества, которые не позволяют развиваться колоректальному раку.

В ходе своего нового исследования специалистам удалось установить, что пищеварительный тракт человека выделяет соединение класса короткоцепочных жирных кислот, которые взаимодействуют с ДНК. Исследователи отметили, что данное вещество образуется в толстом кишечнике, однако транспортируется не только по ЖКТ, но и в мозг. По словам ученых, короткоцепочные жирные кислоты способны оказывать положительное влияние на организм человека, защищая его от развития рака.

При этом ученые отметили, что большое количество данных веществ вырабатывалось тогда, когда человек употреблял в пищу продукты, содержащие клетчатку, то есть овощи, фрукты и различные крупы.